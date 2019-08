Apollo Varieté in Düsseldorf : Bei seinem Gastspiel hat es gefunkt

Düsseldorf Claudius Specht ist aktuell im Apollo Varieté zu erleben. Die Keulen kann der 46-Jährige virtuos werfen. Und Düsseldorf hat für ihn eine besondere Bedeutung. Er lernte hier seine große Liebe kennen.

Es war das Jahr 2000, als er – nicht zum ersten Mal – im Apollo auftrat. Da lernte er bei der Premierenfeier die Studentin Colette kennen. „Wir kamen ins Gespräch, weil sie viele Leute kannte, und wir haben uns dann wieder getroffen.“ Heute sind die beiden verheiratet. „Wir sind recht schnell zusammengezogen und haben sieben Jahre in Bilk gewohnt.“ Und in Düsseldorf ist auch die heute zwölfjährige Tochter Malena zur Welt gekommen. Claudius Specht hat also eine besondere Beziehung zu Düsseldorf, auch wenn er jetzt in der Nähe von Frankfurt wohnt.

Bei seinem aktuellen Engagement komme ihm alles so vertraut vor. Aufgetreten ist er schon in der ganzen Welt und heimste auch viele Auszeichnungen ein. In Moskau hat der den Goldenen Elefanten errungen, gewann unter anderem das Traumtänzerfestival und siegte beim japanischen Festival in Shizouka. „Die Japaner sind ein sehr begeisterungsfähiges Publikum“, sagt Specht, „ganz anders als im Madison Square Garden“, fügt er hinzu. Das Publikum sei dort weit weg von der Bühne, aber wenn man es erreicht, dann ist der Auftritt perfekt. So wie im Moment in Düsseldorf. Die Show sei großartig, alle seien gut gelaunt, und mit einem positiven Gefühl fahre er jedes Mal mit dem Rad auch in sein Apartment zurück, das er für die Zeit seines Gastspiels in Düsseldorf bewohnt. Trainieren für den nächsten Auftritt, das müsse er nicht. Seine Performance steht. Der Auftritt sei das beste Training. Höchstens, wenn er neue Tricks ausprobiert, probt er in der spielfreien Zeit.