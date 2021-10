Klassentreffen legendärer Punks : Ein Stück Musikgeschichte wurde in Düsseldorf lebendig

Foto: Brigitte Pavetic 8 Bilder Electricity 2021 in Düsseldorf - Treffen legendärer Punks

Düsseldorf Zum siebten Mal fand die Electricity-Conference statt. Deutsche Punk-Legenden sorgten mit ihren Erzählungen für volle Säle. Dazu gab es Weltpremieren und verheißungsvolle Ankündigungen neuer Musikwerke.

Zum Auftakt der siebten Electricity-Conference war die „Box“ im Me-and-All-Hotel ausverkauft. Die Zuhörer saßen gebannt auf ihren Stühlen, die Luft war elektrisiert, denn die Geschichte des legendären Clubs Ratinger Hof wurde lebendig. Kostenpflichtiger Inhalt Zum Start des Kongresses am Freitag, bei dem sich dieses Mal alles um den deutschen Punk drehte, hatte der Kostenpflichtiger Inhalt Autor, Krupps-Bassist und Conference-Veranstalter Rudi Esch eine Foto-Slide-Show angesetzt. Jäki Eldorado, Punk der ersten Stunde, seit er Iggy Pop auf einem Konzert mal den Schenkel ableckte, kommentierte die seltenen Schnappschüsse wie auch der Fotograf Wolf Lauenroth. Der erzählte: „Wir waren so lieb damals. Wir dachten, stoned bedeutet, die Rolling Stones gut zu finden.“

Christian Baumjohann aus Berlin war ebenfalls auf der Bühne. Der 47-Jährige hütet das Archiv B mit Tausenden von Aufnahmen aus den Anfängen des Punks. Grelles Licht von Neonröhren gab es damals und viel Purismus im Kult-Club an der Ratinger. Der Londoner Journalist Erik Stein interviewte Harry Rag (S.Y.P.H.) und Ralf Dörper (Propaganda und Die Krupps) über die Frühzeit im Hof, als sie selber noch Exoten waren. Rag verriet, dass das Plattenlabel „Pure Freude“, das er mal mit Kreativkopf Carmen Knoebel, die in den 1970er-Jahren Chefin des Hofs war, immer noch existiert. „Wenn wir also noch mal einen Song veröffentlichen wollen, das geht auf dem Label.“

Info Eine Konferenz für Musikliebhaber Thema Die siebte Electricity-Conference (benannt nach dem gleichnamigen Buch von Rudi Esch) widmete sich dem Deutschen Punk und dem Ratinger Hof. Netzwerk Die Konferenz ist gefragt: Jean-Michel Jarre, Daniel Miller, Andy McCluskey, John Foxx and Peter Hook nahmen schon teil.

Auf der Leinwand liefen historische Filmaufnahmen, später talkte Rudi Esch noch mit Frank Z von Abwärts, während Vom Ritchie, Tote-Hosen-Schlagzeuger und Conference-Partner, im Publikum saß. Abends ging es rüber, denn die Psychobilly-Rockband King Kurt aus England spielte an legendärer Stätte, Kostenpflichtiger Inhalt die nun den Titel trägt „Kulturbanausen im Ratinger Hof“.

Robert Görl von DAF, Electricity-Conference-Veranstalter Rudi Esch und Peter Hein von Fehlfarben (v.l.) Foto: Georg Salzburg (salz)

Die Talks gingen Samstag weiter: Mit Peter Hein etwa, Texter, Kopf und Sänger der Fehlfarben, die Samstagabend im ausverkauften Hof auftraten. Robert Görl stellte erstmals die autorisierte Bandbiografie „DAS IST DAF“ in Düsseldorf vor. Er gab Einblicke in die Bandgeschichte und ins elektronische Solowerk. Weltpremiere: Er präsentierte einen neuen Song, der mitsamt Platte in wenigen Wochen auf den Markt kommt: „Ein Kind aus dem Ratinger Hof.“