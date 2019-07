Gastronomie in Düsseldorf : Barbara Oxenfort gibt das Weinhaus Tante Anna ab

Düsseldorf Barbara Oxenfort und das Weinhaus Tante Anna sind seit 30 Jahren eine schier unzertrennliche Einheit. Nun gibt es einen harten Schnitt, sie gibt das Gourmet-Restaurant in neue Hände, und dennoch bleibt es in der Familie.

Das Gerücht lag schon länger in der Luft, jetzt ist es offiziell: Die Gastronomin und Sängerin Barbara Oxenfort (53) gibt ihr geliebtes Weinhaus Tante Anna in der Altstadt auf. Nach mehr als 30 Jahren (1988 ist sie gestartet) und in sechster Generation verabschiedet sie sich aus dem urigen Gourmet-Restaurant, ebenfalls gehen wird Tobias Ludowigs, der das Weinhaus in den vergangenen 15 Jahren mit ihr leitete. Das Duo veröffentlichte ein Statement in dem sozialen Netzwerk Facebook. „Ich habe vorgehabt, das in aller Ruhe zu verkünden und die Presse einzuladen, aber jetzt ging alles doch viel schneller als ich dachte“, sagte Oxenfort auf Nachfrage unserer Redaktion. In einem Gespräch am Montagnachmittag berichtete sie detaillierter über die Beweggründe, da saß sie gerade mit ihrer Cousine Myriam Oxenfort (46) im Weinhaus und bereitete die Übergabe vor. „Seit dem 29. Juni haben wir schon geschlossen, die Mitarbeiter sind jetzt in den Betriebsferien“, sagte Oxenfort. Myriam Oxenfort ist ihre Nachfolgerin – eigentlich als Erzieherin an einer Grundschule tätig. Deren Vater und Barbara Oxenforts Onkel Rudolf Oxenfort ist der Eigentümer des Hauses, in dem sich auch das Tante Anna befindet. Der Pachtvertrag läuft den Angaben zufolge am 31. Juli aus. „Das war für uns eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob wir das weitermachen wollen.“ Die Antwort lautete offenbar Nein. Das Restaurant wird ab Ende August von Myriam Oxenfort betrieben – „es bleibt also tatsächlich in Familienbesitz“.