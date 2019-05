Düsseldorfer Karneval : Bald neue Führung für Blau-Weiss?

Düsseldorf Es gibt Bewegung bei den Blau-Weissen. Nach einigen Hochs und Tiefs könnte wieder ein Tief ins Haus stehen. Die Chefs wollen vielleicht hinschmeißen.

Dabei war er vor zwei Jahren erst mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden. „Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Ich werde das in aller Ruhe gemeinsam mit meiner Frau überlegen. Präsident einer solch großen Garde zu sein, das ist ja mit erheblichem Zeitaufwand verbunden, wenn man es vernünftig machen will“, sagt er unserer Redaktion. Vor seiner Wahl steckte die Garde in einer tiefen finanziellen Krise. Das Geld war knapp geworden. Man hatte in der Vergangenheit zu sehr geklotzt. Einige Karnevalisten gingen schon davon aus, dass der Verein bald Insolvenz anmelden muss. Adam und sein Schatzmeister stemmten sich nach ihrer Wahl gegen den negativen Trend und machten offensichtlich einen soliden Job: Sie strichen etwa die Gala-Nacht in Blau-Weiss, die erhebliche Verluste eingebracht hatte, ebenso wie die traditionelle Herbstjagd und gewannen neue Sponsoren dazu.