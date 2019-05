Stefanie Hohn aus Düsseldorf : Autorin auf Umwegen

Düsseldorf Am heutigen Dienstag liest Stefanie Hohn im Gerresheimer Kulturbahnhof aus ihrem aktuellen Buch „Magier der Farben“. Doch der Weg der Düsseldorfer Autorin verlief mit einigen Umwegen.

Sprachen und Literatur begleiteten die gebürtige Aachenerin schon lange, bevor sie selber zu schreiben begann. In Düsseldorf machte Stefanie Hohn ihren Studienabschluss als diplomierte literarische Übersetzerin, merkte aber nach den ersten Aufträgen bald, dass dies eine einsame Tätigkeit war und sie die wissenschaftliche Arbeit und Analyse mehr reizten. Sie gab Seminare an der Uni, heiratete, bekam zwei Kinder – und hatte das ungute Gefühl, in ihrer Entwicklung ausgebremst zu werden. Über diese Zeit schrieb sie unter dem Pseudonym Franca Steffen ihren autobiografischen Erstling „Karriere im Kinderzimmer“. Bis zum nächsten Buch dauerte es zwölf Jahre, doch dazwischen passierte viel. Erst gründete Stefanie Hohn in Düsseldorf eine englische Sprachschule für Kinder. Dann wurde ihr Mann nach Paris entsendet, und die Familie zog für acht Jahre mit. Sie half dort bei der Organisation von europaweiten Schülerwettbewerben. Zurück in Düsseldorf arbeitete sie als Key Account Manager beim Online-Sprachenanbieter „Tell Me More“. Doch dann hatte sie Umwege genug zurückgelegt, um sich sicher zu sein: „Ich will schreiben. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Als Fingerübung entstanden die Kurzgeschichten im Band „Ruhestörung“. Es folgten der Thriller „Paradise Landing“ und zuletzt „Magie der Farben“.