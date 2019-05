Düsseldorfs Top-Künstler Horst Wackerbarth : Ausstellung mit einem Weitgereisten und seinem Sofa

Düsseldorf Sein rotes Sofa ist weltberühmt, und Horst Wackerbarth damit auch. Jetzt gibt es eine schau mit Arbeiten in Neuss.

Wackerbarth bereist seit vier Jahrzehnten die Welt mit seiner „Roten Couch“, lässt Menschen darauf Platz nehmen und porträtiert sie. Am Sonntag (12. Mai) eröffnet die Kunstinitiative Wurzeln und Flügel um 12 Uhr die Werkschau „40 Jahre Rote Couch“ auf Schloss Reuschenberg in Neuss. Gezeigt wird ein Querschnitt aus 40 Jahren und mehr als 70 Bildern aus der Reihe „The Red Couch – A Gallery of Mankind“. Das soll ein Dialog mit Fotografien, Texten und Video-Aufzeichnungen zu den Themen der Menschheit sein. Die Fragestellung: Was denkt, fühlt, wünscht und erhofft sich der Mensch des 21. Jahrhunderts?