Fantreue eines Düsseldorfers : Augsburger Bank in DEG-Farben

Der Düsseldorfer DEG-Fan Alexander Görbing bepinselte eine Augsburger Bank in den Farben Gelb und Rot. Foto: pfw

Düsseldorf Einmal Fan, immer Fan – auch in der neuen Heimat. Das gilt auch für einen Mann, den nun in Augsburg eine Parkbank in den DEG-Farben bepinselte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die rheinländische Schlitzohrigkeit beeindruckt aktuell ein paar Bayern. Fan Alexander Görbing ist schuld.

Foto: Birgit Haefner 14 Bilder Augsburg - DEG: die Bilder des Spiels.

Die Bayern-Metropole Augsburg startete jüngst eine Aktion, bei der die Menschen die Parkbänke nach ihren Wünschen selber gestalten sollten.

Das ließ sich der gebürtige Rheinländer und DEG-Fan Görbing nicht zwei Mal sagen: Er bepinselte eine Sitzbank in den DEG-Farben Rot und Gelb.

Rechtzeitig vor dem Spiel der DEG in Augsburg steht diese Bank nun in einem der Parks dort – ein Stachel im Fleisch der Augsburg-Fans, wie er weiß.

(pfw/bpa)