Rockidol in Düsseldorf : Auf der Suche nach einem coolen Mini-Falco

Düsseldorf Falco ist schon seit über 20 Jahren tot, aber trotzdem ist er noch in aller Munde. Die Veranstalter des gleichnamigen Musicals suchen nun ein Nachwuchstalent, dass auf der Bühne ähnlich exaltiert ist wie das Rockidol.

Schon 1998 starb der Sänger Falco alias Johann „Hans“ Hölzel, doch die Anziehungskraft dieses exaltierten Musikers scheint bis heute ungebrochen. Mit großem Erfolg tourt auch das Musical dazu. Am 20. März macht es Zwischenstopp in Düsseldorf. Und dafür wird ein tanzbegeistertes Kind von acht bis zwölf Jahren gesucht.

Ähnlich extrovertiert wie der Original-Falco soll das Kind sein. Der Veranstalter: „Wenn Ihr Kind bei ‚Drah di net um …’ sofort einsetzt mit: ‚oh, oh, oh’, wenn es sich gut zu Pop-Musik bewegen kann und keine Angst vor großen Bühnen hat, dann setzen Sie sich doch mit ihm hin und schicken uns Ihre Bewerbung.“ In Kooperation mit Handwerker Promotion suchen die Musicalproduzenten einen Jungen oder ein Mädchen. Der Mini-Falco hat bei der Aufführung dann einen großen Auftritt: Beim ersten Song „The Spirit Never Dies“ tanzt und singt er als „kleiner Falco“ mit den Stars der Show. Kinder können sich mit Unterstützung ihrer Eltern per E-Mail bewerben: presse@handwerker-promotion.de (Betreff: Mini-Falco, Mails bitte mit Adressen und Angabe der jeweiligen Tour-Stadt).