Sexy Pole-Dance in Düsseldorf : Das Apollo-Varieté ist wieder am Start

Mit einem sexy Stück will das Apollo-Varieté in die neue Spielzeit starten. Dustin Nicolodi alias Coperlin und zwei Tänzerinnen vermittelten bei der Programmpräsentation einen Eindruck von „Reizvoll“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Apollo-Varieté unter der Düsseldorfer Rheinkniebrücke öffnet wieder seine Türen. Das erste Programm nach neun Monaten Lockdown heißt „Reizvoll“. Für Weltklasse-Artistik, aber auch für Luftreiniger und strenge Kontrollen ist gesorgt.

Von heute an soll es verführerisch und sexy im Apollo-Varieté werden: Mit „Reizvoll“ eröffnet das Theater die erste Spielzeit nach dem Corona-Lockdown. Die Gäste sollen anmutige Tänze zu sehen bekommen und Performances an der Pole-Stange.

Bei „Reizvoll“ handelt es sich um das erste Programm nach neun Monaten Zwangspause, die erwartungsgemäß für das Haus alles andere als reizend waren. „240 Shows mussten wir absagen. an 277 Tagen haben wir nicht gespielt“, bilanzierte Sprecherin Miriam Sagolla, als das Programm am Mittwoch vorgestellt wurde. „Schon der erste Lockdown hat sechs Monate gedauert, und wir mussten 100 Shows absagen.“

In die Lüftungsanlage im Saal wurden drei UV-C-Luftreiniger integriert, die Viren und Keime unschädlich machen sollen. Die Firma Bäro ist hierfür verantwortlich. Nach den Worten von Bäro-Projektleiter Martin Ferres ist das nicht der erste Auftrag in der Landeshauptstadt. Schon im Landtag, im Jungen Schauspiel sowie in diversen Gastronomien sind die Anlagen der Leichlinger Firma eingebaut.

Die Künstler für „Reizvoll“ sind erst wenige Tage in Düsseldorf , sagte Chakir. Die englischen Tänzerinnen hätten fünf Tage Quarantäne hinter sich, und die übrigen Ensemblemitglieder aus Italien , Spanien und Deutschland seien seit Sonntag in Düsseldorf. „Die Truppe hatte das Stück ja bereits einstudiert, dann kam Corona.“

Die Moderation übernimmt Dustin Nicolodi – in der Schweiz geboren und in Paris aufgewachsen, entstammt er in achter Generation einer großen Zirkusfamilie und trägt den Künstlernamen Coperlin. Was alles im Handstand möglich ist, zeigt Christopher Togni, Eonys Goncalves ist die Pole-Stangen-Expertin. Milena und Christopher zeigen ihre Kunst am Trapez, Zdenek Polach jongliert, das Trio Three G zeigt Akrobatik und Alexandra Malter Hula Hoop.