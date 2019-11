Galerie-Eröffnung in Düsseldorf : Anna Laudel ist wieder in ihrer Heimat

Düsseldorf Vor vielen Jahren zog es die Textil-Unternehmerin und Kunstfreundin Anna Laudel in die Welt. In Istanbul fasste sie Fuß und eröffnete eine Galerie, eine Dependance in ihrer Heimatstadt Düsseldorf eröffnete sie Anfang dieses Jahres. Überglücklich wirde sie am Mittwoch, als sie einen ihrer Star-Künstler in ihrer Heimatstadt vorstellte.

Dem Künstler Daniele Sigalot konnte es am Mittwoch nicht schnell genug gehen. Schon 15 Minuten nach den ersten offiziellen Worten anlässlich seiner Ausstellung „Einmal ist keinmal“ in der erst Anfang dieses Jahres eröffneten Galerie von Anna Laudel in der Altstadt setzte er seinen ersten Post ab. „Back in Düsseldorf“ schrieb er in seinem Account auf der Fotoplattform Instagram und servierte dazu ein Foto von sich und der Galeristin.

Die will nicht die Hauptrolle spielen, tut es aber unweigerlich. Zu ausstrahlungsstark ist diese Frau, die aussieht wie Ende 50, aber wohl weit älter ist. Ihr Lachen ist befreiend, ihr Leben ist bewegt, ihre Lust auf Kunst immer noch nicht erloschen. Jetzt präsentiert sie den international renommierten Sigalot in ihrer Düsseldorfer Dependance. Das ist ein wunderbar erhaltener Altbau mit schöner Stuckfassade, zuletzt war die Galerie Remmert & Barth hier Mieter, nur ein Haus weiter betrieb Daniel Spoerri seine Eat Art Gallery. Die Haupt-Galerie Laudels befindet sich in Istanbul, wo sie seit über 20 Jahren lebt. Inmitten der Großinstallationen und Mosaike Sigalots kam Laudel ins Plaudern mit unserer Redaktion, und ähnlich wie die Werke ihres aktuellen Star-Künstlers überraschte sie in der fünften Etage des Altbaus mit Humor und Esprit. Geboren wurde die Textilunternehmerin in Meerbusch-Büderich. „Die Geschichte meiner Mutter Anna ist bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgbar“, sagt Laudel und lächelt warm. Ihre Heimat wurde damals aber schnell Düsseldorf. Hier nahm sie für ihr Textil-Business Zeichenunterricht, hatte goldene Zeiten mit den Kunstgrößen Joseph Beuys, Jörg Immendorff und Gabriele Henkel. „Wenn man hier lebt, muss man Kunst mitnehmen“, meint die Unternehmerin, die Kontakte zu Designern wie Thomas Rath und Peter O. Mahler pflegt. Die opulenten Karnevalsbälle in der Kunstakademie waren legendär, wie sie betont, im berühmten „Bermuda-Dreieck“ – damals bestehend aus dem Club Sam’s, Tino’s Bar und dem Breidenbacher Hof – machte auch sie Party. Mit dem Mauerfall hatte sie dann aber Düsseldorf verlassen, wollte raus in die Welt, landete zunächst in München, um sich dann in die Metropole Istanbul zu verlieben. „Ich hatte dort gefunden, was Düsseldorf mir auch gibt. Ich fühle mich jung in dieser Stadt, ich konnte alles machen.“

