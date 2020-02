Disco-Queen in Düsseldorf : Amanda Lear ist Star-Gast beim Gloria-Award

Düsseldorf Sie ist Sängerin, Malerin, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Und sie ist ein Mode-Fan und war früher mal eine Disko-Queen, und deshalb kommt Amanda Lear im März nach Düsseldorf.

Die frühere Disco-Queen und Salvador-Dali-Muse Amanda Lear (73) wird am 6. März als Star-Gast bei der Vergabe des Kosmetikpreises Gloria im Düsseldorfer Hilton-Hotel erwartet. Schon oft war sie in Düsseldorf, wie sie unserer Redaktion sagt. Es sei eine schöne Stadt. „Seit meiner Zeit als Model in den 1970er Jahren bin ich von der Mode begeistert.“ Immer noch ist sie sehr präsent als Model und Prominente bei den Fashion Weeks in Paris und Mailand, Designer wie Dolce & Gabbana sowie Jean Paul Gaultier finden Amanda Lear aufregend. „Natürlich ist Einkaufen meine Schwäche, ich liebe einkaufen, und jedes Mal, wenn ich nach Düsseldorf komme, gebe ich mein ganzes Geld in Kaufhäusern aus.“ Dali ist übrigens immer noch ein wichtiger Teil ihres Lebens, wie sie bekennt. „Auch jetzt, so viele Jahre nach seinem Tod, gebe ich Interviews und halte Vorträge über ihn. Ein paar Filme wurden über sein Leben gemacht, mit einer blonden Schauspielerin, die mich spielt, ein sehr seltsames Gefühl, wenn ich eine Schauspielerin auf einer großen Leinwand sehe, die mich spielt.“