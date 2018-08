Düsseldorf: Alessio Lunetto dreht ein Musikvideo

Düsseldorf Dieser junge Mann lässt sich nicht unterkriegen. Obwohl er selber kein leichtes Schicksal hat, macht er anderen Menschen noch Mut. Und Alessio Lunetto hat eine wichtige Botschaft.

Diesen Optimismus will er nun an die Welt weitergeben. In Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Rapper Iko entstand in den vergangenen Monaten der Song „Augenblick“. Die Botschaft des Liedes ist eindeutig: Statt ständig mit den großen und kleinen Widrigkeiten des Alltags zu hadern, sollten Menschen das Hier und Jetzt genießen. So wie es auch Alessio tut. Deshalb ist der Song auch für den Rapper Iko ein Herzensprojekt, in das er viel Zeit und Mühe gesteckt hat. „Ich habe noch nie so lange an einem Text gesessen“, erzählt er. Nachdem der Song vor einigen Wochen aufgenommen und abgemischt worden war, fehlte noch ein Video.