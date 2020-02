Toleranzwagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug : Ärger um Übertragung des Rosenmontagszugs

Düsseldorf Das fanden die Karnevalisten auf dem Toleranzwagen gar nicht lustig. Vernachlässigt in der ARD-Berichterstattung – so lautet der Vorwurf, die Enttäuschung ist groß.

Nach dem Abschluss des Rosenmontagszuges gab es offenbar Aufregung um den Toleranzwagen. Große Kritik soll es laut dem Brauchtumsexperten Walter Schuhen besonders aus den Reihen derjenigen gegeben haben, die auf dem interreligiösen Wagen mitgefahren waren – dieser soll ein Zeichen für die Vielfalt in der Stadt Düsseldorf sein. Gemeinsam fuhren zum zweiten Mal Christen, Juden und Muslime im Rosenmontagszug mitfahren. Der Grund für den Ärger: In der 90-minütigen ARD-Übertragung des Zochs, der gut drei Stunden dauerte, war der Toleranzwagen (aus aktuellem Anlass nach dem Vorfall in Hanau mit Trauerflor bestückt) so gut wie gar nicht zu sehen.