Traditionsbäcker in Düsseldorf: Schlüter an der Oststraße schließt : Schöne Erinnerungen an Berliner mit Senf

Schöne Erinnerungen an Berliner mit Senf

Traditionsbäcker in Düsseldorf: Schlüter an der Oststraße schließt

Annemarie Post-Schlüter und ihr Ehemann Bruno Post führen ihre Bäckerei an der Oststraße seit dem Jahre 1991. Sie schließen ihren Laden an Heiligabend, um noch schön Dinge im Leben unternehmen zu können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stadtmitte 99 Jahre lang gab es in der Traditionsbäckerei Schlüter Backwaren, Torten – und zu Karneval auch mal einen kleinen Scherz. Weil sie ihr Leben noch mehr genießen wollen, hat das Ehepaar Annemarie Post-Schlüter und Bruno Post an Heiligabend seinen letzten Tag.

Der Familienbetrieb der Schlüters existiert bereits seit 1921. Zunächst an der Karlstraße, seit 80 Jahren residieren die Bäcker auf der Oststraße. In dritter Generation führt Annemarie Post-Schlüter gemeinsam mit ihrem Ehemann Bruno Post den Betrieb – seit dem Jahr 1991. Jetzt aber wird es ein Ende geben. „Wir schließen Heiligabend für immer. Schon 2019 haben wir entschieden, 2020 zuzumachen, aus Altersgründen und der Gesundheit zuliebe“, sagt Post-Schlüter.

„Wir sind beide nicht krank“, stellt sie klar, „aber wir möchten noch genug Energie haben, um andere Sachen zu machen, außer zu arbeiten. Die Entscheidung aufzuhören, ist wohl überlegt.“ Aber nicht emotionslos getroffen. 30 Jahre lang haben die Eheleute mit viel Herzblut, Leidenschaft, Engagement, Spaß und Freude das traditionsreiche Familienerbe weiter geführt, auch, weil sie in einem spannenden Stadtviertel ihre Qualitätsbackwaren anboten. „Wir hatten Kunden aus allen Kontinenten. Für viele davon hat die Einführung in die deutsche Brot- und Backkultur bei uns stattgefunden“, verrät Post-Schlüter.

Seitdem der Entschluss zur Geschäftsaufgabe gefallen war, versuchen die Schlüters schon, einen Nachfolger für die Bäckerei zu finden. Ein Jahr lang ohne Erfolg. „Ich hoffe ja noch, dass sich auf den letzten Drücker noch jemand meldet“, so die Konditorin mit einem Tränchen im Auge. „Was uns das Aufhören etwas leichter macht, ist, dass die meisten unserer 20 Mitarbeiter bereits einen neuen Job gefunden haben.“

Der Bäckermeister und die Konditorin gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt“, stellt Post-Schlüter fest. „Aber wir haben so viele schöne Erinnerungen, wir haben so viel Spaß gehabt mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und mit den Geschäftsinhabern drumherum, da fällt der Abschied nicht leicht.“