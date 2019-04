Messe : 6. Photo Popup Fair steht fest

Düsseldorf Düsseldorf ist eine Kunst- und Medienstadt mit Akademie und herausragender Fotokunst. Da ist für Wolfgang Sohn klar: Er macht weiter mit seiner Photo Popup Fair. Termin steht.

Die Photo Popup Fair (PPUF) hat sich erfolgreich als Messe für zeitgenössische Fotografie in Düsseldorf etabliert. Mit national und international bekannten Künstlern und Fotografen, Galerien, jungen Talenten, Sidekicks wie dem Art-Dinner und Night-Art mit Live-Musik und Shootings will die Messe auch Interaktion für ihre Besucher im Düsseldorfer Stilwerk bieten. Die 6. PPUF steht fest: Vom 8. bis 17. November findet sie statt. Die Eröffnung wird mit einer großen Party am Abend mit Düsseldorfern und namhaften Kunstfreunden eingeläutet, DJ Schalli wird Platten auflegen und PPUF-Initiator und Fotograf Wolfgang Sohn sicher wieder spontan die eine oder andere Mini-Führung übernehmen. In diesem Jahr soll es auch einen dotierten Fotokunst-Award geben, wie Sohn sagt.