Buch-Vorstellung : 32 Sterneköche zeigen ein Herz für Unicef

Düsseldorf Was wir schon immer über Sterneköche wissen wollten, aber noch nie die Gelegenheit hatten, sie zu fragen: Was hat die Mutti eigentlich Schönes gekocht? Unicef-Botschafter Heribert Klein hat sich auf die Suche gemacht und ein Buch mitgebracht.

Der Unicef-Netzwerker Heribert Klein stellte ein besonderes Kochbuch zusammen: 32 Sterneköche (mit 64 Gerichten) berichten darin, was sie früher zu Hause bei Muttern am liebsten aßen und was sie heute am liebsten kochen. Mit dabei auch die Düsseldorfer Holger Berens, Jean-Claude Bourgueil, Jörg Wissmann und Peter Nöthel. „Ich habe jeden der Sterneköche besucht und mit ihm einen Kaffee getrunken“, sagt Klein. „Ich habe nicht überall gegessen, aber ich weiß jetzt, wie unterschiedlich Kaffee schmecken kann.“ Da lag auch der Gedanke nahe, das Unicef-Kochbuch bei einem „Kaffeeklatsch“ vorzustellen. Der fand am Montagnachmittag im heimeligen Mutter Ey Café im Andreas Quartier in der Altstadt statt.