Fernweh in Düsseldorf : 21 Aussteller präsentierten sich bei der Reisewelt

Jana-Sperber (l.) und Patricia Wenzel vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern auf der Messe in den Schadow Arkaden Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Viel Fernweh war bei der Reisemesse in den Schadow Arkaden in der Düsseldorfer Innenstadt zu spüren. Dazu gab es Tipps für die nächsten Urlaube. Hunderte Besucher bewegten sich über den Tag verteilt zwischen den Ständen hin und her.

In den Schadow Arkaden fand am Sonntag die Reisewelt statt, bei der exakt 21 Aussteller der Tourismusbranche ihre Urlaubsziele präsentierten und über den Tag verteilt Hunderte von Besuchern berieten, die Lust auf einen Tapetenwechsel haben. Bei der mittlerweile elften Ausgabe der Reisemesse luden vereinzelte Anbieter auch zu Fachvorträgen ein und stellten Kroatien, die britischen Inseln, Nordirland sowie das Nordkap und Flusskreuzfahrten vor.

Auch am Stand der Tourismus-Zentrale Saarland in den Schadow Arkaden war einiges los. Foto: Brigitte Pavetic

Schon Tradition ist die Teilnahme an der Messe Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Über „intensive Gespräche“ nach den coronabedingten Zwangspausen freuten sich Jana-Sperber und Patricia Wenzel. „Die Stimmung ist sehr gut und die Kunden recht gut informiert. Sie kommen mit gezielten Fragen zu uns und sind ausgesprochen entscheidungsfreudig“, sagte Sperber. Auch am Stand der Tourismus-Zentrale Saarland war ordentlich was los, wie zu beobachten war.

Lust auf Wasser machten die Plakate am Stand des Reisebüros Hohe See – das ist Düsseldorfs einziges Kreuzfahrtreisebüro. Angeboten werden Fahrtgebiete und Reedereien weltweit. Dabei kennt das Expertenteam mehr als 200 Schiffe aus persönlicher Erfahrung.