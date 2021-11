Event-Location in Düsseldorfs Altstadt : Neustart für das Schlösser-Quartier

Neues Schlösser Quartier: Stephanie Gilles ist Geschäftsführerin und Alexander van Bernem der Betriebsleier Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Neuer Name, neues Konzept und neue Chefs für die Event-Location in der Altstadt. Das Schlösser Quartier will mit Brauhaus-Gerichten und „Qlub“-Partys wieder Publikum an die Ratinger locken.