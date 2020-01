RTL-Show : Das wurde aus den Düsseldorfer Dschungelcampern

Düsseldorf Bevor an diesem Samstag der neue Dschungelkönig gewählt wird, haben wir einmal auf die Düsseldorfer Kandidaten der vergangenen Jahre und ihre Karrieren nach dem Camp geblickt. Denn die verliefen sehr unterschiedlich.

Heute Abend entscheidet sich, wer die 14. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewinnt und danach auf eine (Wieder-)Belebung seiner Karriere hoffen darf. Ein guter Anlass, um einmal auf die Düsseldorfer Kandidaten der Vergangenheit und ihr Schaffen nach der Teilnahme zurückzublicken. Insgesamt sechs Düsseldorfer gingen in den vergangenen 16 Jahren in den Dschungel – mit unterschiedlichem Erfolg.

Dustin Semmelrogge Der Schauspieler und Sohn von Martin Semmelrogge gehörte 2004 zu den Pionieren der Show. Doch bereits nach wenigen Tagen verabschiedete er sich als erster mit den Worten „Ich hab euch alle gesaved!“ und verließ freiwillig das Camp. Eine Entscheidung, die er später offenbar bereute, da er sich 2014 in der Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein“ um den Wiedereinzug bewarb. Jedoch vergebens. Besser läuft es dafür im Schauspiel. Zwar gelang ihm bislang nicht der große Durchbruch, aber er ist regelmäßig in TV- und Theaterproduktionen zu sehen.

Isabel Varell Die Schauspielerin und Sängerin belegte in der zweiten Staffel, ebenfalls 2004, den zweiten Platz hinter Désirée Nick. Anschließend trat sie als Moderatorin bei dem Call-in-Sender 9Live in Erscheinung, doch ab 2009 ging ihr Karriereweg noch einmal nach oben. Zunächst durch Engagements in diversen TV-Serien wie „Rote Rosen“ oder „In aller Freundschaft“, seit 2018 steht sie auch wieder als Moderatorin, diesmal in der ARD-Sendung „Live nach Neun“, vor der Kamera. Darüber hinaus hat sie als Sängerin mehrere Alben veröffentlicht.