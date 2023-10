„Dog Days“ im Cali Dreams in Düsseldorf Hier werden Hunde zu Insta-Stars

Düsseldorf · Im Instagrammuseum „Cali Dreams“ in Düsseldorf standen diesmal die Vierbeiner im Mittelpunkt. Bei der zweiten Auflage der „Dog Days“ konnten Hunde in über 20 verschiedenen Kulissen perfekt in Szene gesetzt werden.

31.10.2023, 12:30 Uhr

„Dog Days“ bei Cali Dreams: Sabrina Schiffer lies sich mit ihrem Zwergspitz Winnie fotografieren. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Claudia Hötzendorfer

Aufgeregt tritt Raya von einer Pfote auf die andere. Heute ist ihr großer Tag, denn Frauchen Nina nimmt ihre Hündin mit ins Cali Dreams. Das Instagrammuseum in Düsseldorf-Lierenfeld hatte für das letzte Oktoberwochenende zum zweiten Mal „Dog Days“ ausgerufen. Mensch-Hund-Teams konnten dafür einen Slot von rund eineinhalb Stunden buchen, um ihre Vierbeiner in über 20 verschiedenen Kulissen in Szene zu setzen.