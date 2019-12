Live-Hörspiel in Düsseldorf : Die TKKG-Spürnasen ermittelten in der Tonhalle

Düsseldorf TKKG steht für Tim, Karl, Klößchen und Gaby. TKKG ist Kult – und wird jetzt 40! Ein guter Anlass für einen beklatschten Auftitt in der Tonhalle.

s hätten so schöne und ruhige Ferien werden können. Tim, Karl, Klößchen und Gabi, besser bekannt als die Jung-Detektive TKKG oder auch die Profis in Spe, sind schon seit einer Woche mit ihren Fahrrädern unterwegs und treten auf dem Weg in ihre Heimatstadt kräftig in die Pedale. Da sehen sie in einem kleinen See einen Mann bewusstlos im Wasser treiben und retten ihm das Leben. Am Kopf hat der Mann eine auffällige Wunde, die nicht zu einem Unfall passt. Das ist der Start in ein neues Abenteuer, bei dem die 1200 Zuschauer in der Tonhalle live dabei sein duften. Die Spürnasen beginnen ihre Ermittlungen in dem gespenstischen Dorf der Verdammten, das nur vier sehr skurrile Einwohner hat. Und jeder von ihnen hätte ein Motiv für einen hinterhältigen Anschlag.