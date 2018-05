Heidi Klum : Die Proben fürs GNTM-Finale laufen

Düsseldorf Am Donnerstag steigt das Finale der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Dome - für Heidi Klum und ihre Kandidatinnen haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Die 44-Jährige postete gestern Abend bei Instagram ein Foto, das sie umringt von Teilnehmerinnen und Mitarbeitern zeigt - offenbar in der Veranstaltungshalle in Rath.

Dort werden neben den Finalistinnen Christina (22), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) auch Stars wie Sängerin Rita Ora und Illusionist Hans Klok erwartet. Es herrschen sehr harte Bedingungen für die junge Zielgruppe: Bei der Live-Übertragung sind Handys im Dome verboten. So könne das Publikum die Show in vollen Zügen genießen, heißt es. Das Finale wird ab 20.15 Uhr beim Sender ProSieben live übertragen.

(RP)