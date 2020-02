Karneval : Tausendundeine Nacht im Rheinlandsaal

Düsseldorf (tino) Der Vizepräsident des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) Stefan Kleinehr genoss ein für ihn seltenes Vergnügen. Normalerweise steht er als Trompeter bei den Swinging Funfares mit auf der Bühne und sorgt für jede Menge Partylaune.

Aber bei der Kostümsitzung der Prinzengarde Rot-Weiß stand Kleinehr als Prinzgardist im Zuschauerraum des Rheinland­saals im Hilton Hotel und genoss, was die Kollegen auf der Bühne musikalisch so alles präsentierten. „Die machen das ganz gut ohne mich“, meinte Kleinehr verschmitzt lächelnd. Der tosende Applaus, die tanzenden Narren während der Musikstücke und die lauten Zugabe-Forderungen bestätigten Kleinehrs Urteil.

Dabei hatten die Funfares nicht nur Stimmungskracher bläserlastig in den Saal geschmettert, sondern den 850 meist in orientalischen Kostümen verkleideten Jecken auch eine gesellschaftliche Botschaft mitgegeben. „Egal, wo du herkommst, egal, was du machst, es ist ganz egal, was du bist oder hast. Die Farbe der Haut oder woran du glaubst, egal, aus welcher Ecke, wir feiern Düsseldorfer Nächte,“ so lautet der Refrain des aktuellen Swinging Funfares-Songs. Damit rufen die Musiker zu Toleranz, Vielfalt und gegen Ausgrenzung auf.