Die Karnevalisten laufen warm : Die Prinzengarde der Stadt empfängt die neuen Majestäten

Düsseldorf Keine zwei Monate mehr, und der Hoppeditz erwacht. Bei einer ersten kleinen Inthronisierung plauderten die neuen Karnevals-Majestäten über gute Tipps und Gala-Roben.

Das war ein Heimspiel für Düsseldorfs künftigen Karnevalsprinzen Axel Both. Die Prinzengarde Rot-Weiss hatte ihn und seine Venetia Jula zum „Beschnuppern“ in ihr Kasino an der Kö eingeladen. Axel wurde von den Gardisten mit großem Jubel empfangen. Kein Wunder: Er ist seit vielen Jahren Mitglied der Garde. Nach der Begrüßung durch Kommandant Marco Bätzel und Präsident Dirk Kemmer bedankte sich der Bald-Prinz für die offizielle Einladung und erwies sich als amüsanter Plauderer, der auch bei den kommenden Veranstaltungen wohl kaum Schwierigkeiten am Mikrophon haben dürfte. „Aber offen gestanden, ein bisschen Bammel habe ich schon vor der Prinzenpaarkürung. Mein Freund und Vorgänger Martin Meyer hat mit Tipps gegeben.“ Und dann plauderte er aus dem Nähkörbchen. Schon zwei Mal hatte er sich als Prinz beworben, das erste Mal vor sieben Jahren. „Das war ja schon immer mein Traum. Aber ich hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben.“ Seine Venetia hat er beim Modetee des Amazonenkorps kennengelernt. „Ich habe da verrückte Hüte und Kostüme gewonnen und kam dadurch mit ihr – sie gehört ja zu den Amazonen – ins Gespräch. Da haben wir uns entschieden, uns als Prinzenpaar zu bewerben. Na ja, dann hat es diesmal geklappt.“ Als er im Juni im Rathaus vorgestellt wurde, hatte er ein Problem. Denn genau an diesem Tag hatte er einen großen Freundeskreis zum Geburtstag eingeladen. „Den Termin musste ich dann verschieben. Die waren alle enttäuscht. Aber ich durfte ihnen ja nichts über den Grund sagen. Jetzt stehen wir fast schon in den Startlöchern. Das Ornat ist bald fertig, ebenso die Orden.“ Bald-Venetia Jula trug ein pinkfarbenes Kleid – mit voller Absicht. Denn die Garde hatte an diesem Abend auch den Venetienclub, dessen Farbe Pink ist, ist eingeladen. „Ich habe ja schon viel von eurem legendären Kasino gehört und dass Frauen nur in Ausnahmefällen zugelassen sind. Wow – und jetzt bin ich hier und bedanke mich für die tolle Einladung.“ Acht Abendkleider lässt sie sich für die Session fertigen. „In allen Farben.“