„Friends“-Fest in Düsseldorf : Die Originalkulissen der TV-Serie kommen nach Düsseldorf

Düsseldorf Die amerikanische Sitcom „Friends“ hat weltweit Millionen von Fans. Sie wurde zwar schon 2004 abgesetzt, aber sie ist imme rnoch ein großes Thema bei TV-Guckern. Jetzt kommt die komplette Kulisse in die Alte Kämmerei in der Altstadt.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Serie hat sich der TV-Sender Comedy Central nun etwas Besonderes einfallen lassen und holt die Originalkulissen der Serie nach Deutschland. Fans der US-Sitcom können vom 31. Oktober bis 7. November in Düsseldorf in die Originalkulissen von „Friends“ eintauchen. Das „Friends“-Fest findet in der Alten Kämmerei statt.

Für rund zehn Euro haben die Besucher die Möglichkeit, durch das Apartment von Rachel und Monica zu schlendern, mit Freunden zu kickern wie einst Joey und Chandler und sich wie Ross und Rachel in der Original-Hochzeitskapelle das Ja-Wort zu geben. Oder eben ganz in „Friends“-Manier auf der Kult-Couch der Sitcom zu sitzen und „I’ll be there for you“ zu singen.