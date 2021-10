Partytime in Düsseldorf-Hotel : Die „Me and All“-Hotels starten wieder mit Events

Im Hotel Me and All wurde auch schon Lasertag gespielt. Foto: Me and All Hotel

Düsseldorf Nach Corona geht die junge Marke der Düsseldorfer Linder-Gruppe wieder in die Offensive. Angesagte DJs sollen auflegen. Ein zweites „Me and All“ in Düsseldorf ist außerdem in Planung.

„Im Herbst muss man es sich schön machen!“ So lautet das Motto in den fünf „Me an All“-Hotels, die als jugendlicher Ableger der Düsseldorfer Lindner-Hotelgruppe gelten.

In der Lounge des „Me and All“ im Japan-Viertel an der Immermannstraße in der elften Etage legt wieder TMSN auf. Nach dem Motto „Loose youself to music“ will der DJ seine Fähigkeit zeigen, Emotionen in Klang umzuwandeln. Neben den chilligen Sounds werden Gerichte aus dem Takumi serviert. Am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr (übrigens auch am 18. November und am 16. Dezember) legt Phil Phader auf. Sein erklärtes Motto: „Genres egal, Hauptsache Spaß.“ DJ Maze gibt es am 28. Oktober ab 19 Uhr. Sein Stil variiert von Oldschool zu Newschool – von Hip-Hop und RnB zu elektronischer Musik.

Die „Me and All“-Hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 von den Vorständen Andreas Krökel und Otto Lindner entwickelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte Haus in Hannover und im Juli 2020 in Kiel. Jüngst hat in Ulm das südlichste Hotel der Marke eröffnet. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit der Hanseatic Group die „Me & All Hotels GmbH“ gegründet, um das Wachstum der neuen Boutique-Marke deutlich zu beschleunigen.