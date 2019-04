Düsseldorf-Datum : Wegekreuz Lohausen

Burg Angermund. Foto: Thomas Bernhardt

(tber) Am 20. April 1993 wird das Lohauser Wegekreuz an der Dorfstraße in die Denkmalliste der Landeshauptstadt Düsseldorf eingetragen. Theodor Lantz stiftet das als Lohauser Wahrzeichen geltende Kreuz, das im November 1903 an der Stelle des früheren Spritzenhauses eingeweiht wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken