Event am 29. August : Die „Bunte“ treibt es bunt in Düsseldorf

Düsseldorf Das People-Magazin „Bunte“ hatte jahrelang den New-Faces-Award-Fashion in Düsseldorf vergeben. Dann wurde die Karriere des Modepreises durch den Burda-Verlag hier als beendet erklärt.

Es handle sich bei dem Event am Donnerstag, 29. August, im Alten Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße in Düsseldorf um eine ähnliche Veranstaltung wie im Vorjahr, wie ein Sprecher des Medienhauses sagt. Da man sich in diesem Jahr jedoch noch mehr als vorher auf die Sparte Musik konzentrieren werde, wurde der Name des „Awards“ entsprechend angepasst.