Photo Popup Fair : Fotokünstler zeigen im Stilwerk ihre Arbeiten

Düsseldorf Gut 10.000 Besucher werden in der Ausstellungshalle erwartet. die Schau läuft noch bis zum 17. November 2019.

Da war Markus Wildhagen , der aus der ZDF-Trödel- und Antiquitätenshow bekannte Kunst- und Vintageartikelhändler aus Bilk, schon längst zu Hause. Ihm war es einfach zu voll. „Ich kann mir schon vorstellen, ein Bild zu kaufen, aber dafür muss ich mit meiner Familie mal in Ruhe alles durchschauen“, erläutert der 53-Jährige. „Es ist gut, dass Fotos in jeder Größe und für jeden Geldbeutel dabei sind.“

Sessionsauftakt in Düsseldorf

Sessionsauftakt in Düsseldorf : Ein neuer Marsch für die Venetia und Düsseldorf

Ehrung in Düsseldorf

Ehrung in Düsseldorf : Herbert Reul erhält den Bierzipfel

Photo-Pop-up-Fair in Düsseldorf

Photo-Pop-up-Fair in Düsseldorf : Star-Fotografen zeigen ihre Aufnahmen

So ist das größte Werk 5 Meter mal 1,80 Meter groß, aber auch Werke im DIN-A3-Format sind zu ausgestellt. „Das teuerste Werk kostet über 10.000 Euro, die preiswertesten Fotografien sind bereits für 200 Euro zu erstehen“, verrät Sohn.

Insgesamt rechnet Sohn mit mehr als 10.000 Besuchern bei „seiner“ Photo Popup Fair. Dazu zählen bereits die ehemalige Bundestags-Vizepräsidentin Michaela Noll , Ex-„Big Brother“ Alex Jolig mit Gattin Britt , Fernsehkoch Dave Hänsel , Muggel-Geschäftsführer Alex Esposito , Kay Schlossmacher (Gare du Neuss) und das Fotografen-Ehepaar Beate Hansen und Peter Godry . Sie schauten mal vorbei, was die „Konkurrenz so macht“.

Und die macht so einiges. Beispielsweise zeigt Playboy-Fotograf Teddy Marks einige der erotischen Aufnahmen, Judith Nothnagel stellt in einer Kombination aus Fotografie und digitaler Malerei Orte des Zeitgeschehens aus oder Helge Strauss zeigt in knallbunter Popart die sieben „Todsünden“.