Büdchen in Düsseldorf : Ein kleiner Kiosk in einer Garage

Düsseldorf Das Büdchen der Familie Erdim sorgt mit für die Nahversorgung im Viertel. Nicht nur kulinarisch, denn zeitweise gab es sogar kleine Konzerte vor dem Kiosk.

Der Kiosk der Familie an der Deikerstraße, an der Stadtteilgrenze zwischen Stockum und Unterrath, dürfte der einzige in Düsseldorf sein, der in den 1960er Jahren aus einer Garage entstanden ist. Viele Jahre wurde einfach nur das Garagentor hochgeklappt und der Verkauf konnte beginnen. Als es dafür aber nicht mehr die Genehmigung gab, da es sich um eine Fremdnutzung handelte, wurde die Garage umgebaut und ein Teil davon für das schmale Büdchen mit seiner Durchreiche abgetrennt. Als es 2006 ein Jahr lang leer gestanden hatte, griff Eren Erdim zu und seitdem ist der beliebte Kiosk, in dem die Geschwister Nida und Ali und Mutter Necla mitarbeiten, täglich von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet.