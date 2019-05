Jubiläum : Der Geist von Hetjens weht durch Düsseldorf

Daniela Antonin, Direktorin des Keramikmuseums Hetjens, mit einer Eule, dem Symbol der Töpfer. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am 6. Mai 1909, also vor exakt 110 Jahren, wurde das Hetjens-Museum eröffnet. Bis heute will es die Faszination für Keramik nahe bringen. Direktorin Daniela Antonin beschreibt, was an Steinzeug so besonders ist.

