Der Direktor des etwas anderen Zirkus

Der Cirque Bouffon gastiert auf dem Simon Gatzweiler Platz. Das Foto zeigt Direktor Fréderic Zipperlin in der kleinen Manege. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wo wird der Besucher bei einer Veranstaltung – außer vielleicht im Restaurant – noch persönlich zu seinem Platz geleitet? Im Zirkus Bouffon. Direktor Fréderic Zipperlin lässt es sich nicht nehmen, seine Gäste persönlich in die Manege zu geleiten und ihnen den Platz zu zeigen.

Immerhin passen in das Zelt bis zu 400 Personen.

Zipperlin – er ist in Creil, einem Vorort von Paris – geboren, leitet den etwas anderen Zirkus – einen mit familiärer, persönlicher, intimer Atmosphäre. Dabei steht er nicht als Direktor mit Zylinder im Mittelpunkt der Manege, vielmehr hält er sich, mit Ausnahme der Platzanweisung, diskret im Hintergrund, obwohl er der Kopf des Zirkus Bouffon ist.

Nein, der 51-Jährige stammt nicht aus einer alteingesessenen Artistenfamilie. Aber bereits mit acht Jahren wusste er, dass er zum Zirkus wollte. Das war seine Berufung. „Ich hatte damals zum ersten Mal eine Vorstellung gesehen und wollte auf jeden Fall Clown werden“, sagt Zipperlin. Und seit dieser Zeit habe er seine Mutter ziemlich genervt, gesteht er. Mit Erfolg. Denn schon mit zehn Jahren besuchte er die nationale französische Zirkusschule von Annie Fratellini in Paris. Abgeschlossen hat er als Diplom-Zeltmeister. Dass er dort alle Disziplinen erlernte, versteht sich von selbst. Als Jongleur, Clown und Kontorsionist (auch Schlangenmensch genannt) trat er in Varietés und Zirkussen auf. Mit dem berühmten Cirque de Soleil ging er auf Tournee durch Kanada und die USA, war in London und Paris.