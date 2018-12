Viele Stars am roten Teppich : Große Gala für die „Düsseldorfer des Jahres“

Foto: Bretz, Andreas (abr) 15 Bilder Die Stars am roten Teppich beim „Düsseldorfer des Jahres“

Düsseldorf Am Montagabend ist in Düsseldorf die Auszeichnung „Düsseldorfer des Jahres“ verliehen worden. Stargäste wie die Toten Hosen, Jenny Jürgens, Reiner Calmund und Dieter Nuhr waren am roten Teppich zu bestaunen.

Ein bombastischer roter Teppich war das, als am Montagabend zum zehnten Mal herausragende Düsseldorfer darüber schritten, um sich für ihre Verdienste um die Landeshauptstadt ehren zu lassen. Zu den Stars zählten die Toten Hosen. Die herausragende Band wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Geehrt wurde sie auch wegen ihres konsequenten Einsatzes gegen Rassismus. Der Laudator, der Kölner BAP-Gründer Wolfgang Niedecken, erzählte, wie er schon vor 30 Jahren mit den Düsseldorfer Punkrockern gemeinsam auf Festivals ging. „Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Die Hosen sind einfach toll.“ Berührend: Seine Ehefrau Tina lernte er bei einem Hosen-Konzert kennen.Schauspielerin Jenny Jürgens leistet mit ihrem Verein „Herzwerk“ einen wichtigen Beitrag für eine solidarische Gesellschaft und organisiert für arme Ältere Unterstützung und Teilhabe. „Dass sich am Ende eines Lebens der Kreis in Würde schließen kann, müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“, sagte sie. Seit 23 Jahren lebt sie in Düsseldorf. Sie liebe die Stadt sehr.

Ein würdiger Preisträger war natürlich auch die Fortuna, die für ihren Wiederaufstieg ins Fußball-Oberhaus ausgezeichnet wurde. Laudator Reiner Calmund: „Die Mannschaft strahlt Ruhe aus. Die schaffen den Klassenerhalt.“

Mit dabei am Montagabend waren auch frühere Preisträger wie der Kabarettist Dieter Nuhr und Fotograf Andreas Gursky.