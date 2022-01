Er könnte ein Ritter sein, der Walid El Sheikh, einer, der nicht aufgibt. Der bienenfleißige Gastronom (Elephant Bar, Sir Walter, Oh Baby Anna und Boston Bar in der Altstadt, The Paradise Now im Hafen) kämpft gegen Corona-Regelungen wie der wackere Don Quijote gegen Windmühlen. Er zog gegen die Sperrstunde vor Gericht, jetzt stellte er einen Eilantrag gegen die Schließung seiner Diskotheken. Klappte beides nicht. Parallel plant er zwei neue Gaststätten in der Altstadt. Wie spendieren ★★★★☆