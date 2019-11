Gastronomie : Wo auch Vegetarier Schnitzel genießen können

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt will das Münchner Unternehmen Heimwerk mit bayrischen Spezialitäten überzeugen.

Der Münchener Schnitzel-Spezialist „Heimwerk“ hat nun offiziell mit zahlreichen geladenen Gästen seine erste Düsseldorfer Filiale an der Hafenstraße eröffnet. Anfang des Jahres hatte Tim Mälzer sein „Hausmann’s“ an dem Standort aufgegeben. „Wir haben uns für Düsseldorf entschieden, da es eine aufgeschlossene Stadt ist, in der sich etwas bewegt. Außerdem gibt es hier ein feierfreudiges, aber auch ernährungsbewusstes Publikum“, sagt Geschäftsführer Archibald Graf von Keyserlingk. Er hat selber eine Weile in Düsseldorf gewohnt und kann sich durchaus vorstellen, in der Landeshauptstadt weitere Restaurants zu eröffnen.