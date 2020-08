Spritzige Komödie in Düsseldorf : Theater an der Kö startet mit „Ungeheuer heiß“

Sebastian Waldemer, Kerstin Fernström, Franziska Traub, Marie Theres Relin, Markus Majowski, David Daria (v.l.) Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Schauspieler und Chef des Theaters an der Kö, René Heinersdorff, brennt darauf, sein Publikum wieder in den Schadow Arkaden begrüßen zu können. Der Vorverkauf läuft längst, und jetzt startet das erste Stück nach dem Shutdown mit dem Titel „Ungeheuer heiß“. Witzig wie die Komödie selber war schon die Zusammenkunft am Dienstag. Bei der Gelegenheit verriet er etwas über Relins Mutter Maria Schell, was sie noch gar nicht wußte.

Mit einer deutschsprachigen Erstaufführung plant das Theater an der Kö in den Schadow Arkaden seinen Neustart nach dem Shutdown. In dem Stück „Ungeheuer heiß“ spielen von heutigem Mittwoch an bis 4. Oktober Sebastian Waldemer, Kerstin Fernström, Franziska Traub, Marie Theres Relin, Markus Majowski und David Daria. Am Dienstag stellte sich das Ensemble vor, Theaterchef René Heinersdorff beschrieb „Ungeheuer heiß“ als „Glas Champagner, lustige Kost“. Die Komödie um Irrungen und Wirrungen in der Liebe ist in Skandinavien der Renner, übersetzt hat sie die auch im Stück mitwirkende Schauspielerin Fernström, die schwedische Wurzeln hat, die Inszenierung übernahm Majowski. „Es war schon eine Herausforderung, über eine Online-Plattform zu proben“, sagte der. Nun sind alle froh, endlich physisch beieinander zu sein. Der Vorteil: „Wir kamen alle angereist und kannten unseren Text.“ Für Relin, die unter anderem als Autorin arbeitet, ist es nach 30 Jahren das erste Mal, dass sie wieder auf einer Bühne steht. Aufgeregt sei sie nicht. „Das hat sicher damit zu tun, dass ich das von klein auf durch meine Eltern gewöhnt bin. Bühne bedeutet für mich Kindheit.“ Und Düsseldorf kenne sie aus früheren Aufenthalten noch gut.