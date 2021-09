Düsseldorf in Corona-Zeiten : Bussi, Händeschütteln oder gar nichts?

Düsseldorf in Corona-Zeiten

Düsseldorf Die Lockdowns liegen hinter uns, jetzt werden die Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders neu definiert. Die große Frage, die viele beschäftigt: Wie begrüße ich denn nun meine Mitmenschen? Wir haben in Düsseldorf nachgefragt.

Es ist deutlich zu spüren: Das gesellschaftliche Leben fährt wieder hoch, Events finden statt und Premierenfeiern, Galas sind geplant. Eine gewisse Unsicherheit im Umgang miteinander schwingt mit, aber auch eine große Bewusstseinsbildung – nämlich genau darüber, wie nahe man neuerdings den anderen Menschen kommen will.

In Bruchteilen von Sekunden müsse man sich entscheiden, konstatiert die Künstlerin Meral Alma. „Verbeugen, Faust, Ellbogen, wenn ich Leute treffe, gibt es das ganze Programm.“ Ihr Tipp: Am besten erst einmal abwarten und schauen, wie das Gegenüber reagiert. „Andererseits umarme ich auch spontan liebe Menschen. Ich vergesse Corona in dem Moment.“