Capella Bar: Cocktails mit Lachs, Lakritz und Mangas

Düsseldorf

Carsten Möller, Barchef des Breidenbacher Hofs, hat eine neue Barkarte für die Capella Bar mit 30 ausgefallenen Cocktails kreiert. Dazu gehört beispielsweise der "Weird Crusta", ein Cocktail mit in Linie Aquavit eingelegtem Lachs. Oder der "Princess Tessa", ein Champagnercocktail mit Lakritzsirup. Dazu gibt es auch alkoholfreie Varianten wie "Good Morning in Düsseldorf" (Nusskaffee mit gepressten Früchten). Die Darbietung überrascht ebenfalls. Der "Dr. Bitter" (Campari, Wild Turkey Rye, Rosemary) etwa wird in drei Spritzen serviert. Die "Freche Möhre" präsentiert das Barteam auf einem kleinen Stück Wiese mit Gummibärchen. Auch optisch ist die Karte ein Highlight: Die Düsseldorfer Künstlerin Nanja Gemmer hat jeden Cocktail mit einer eigenen Manga-Skizze in Szene gesetzt.