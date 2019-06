@meinduesseldorf bei Instagram : Das erste Jahrzehnt am Rhein

Foto: Stefan Kapfer

Düsseldorf Obwohl er im Bahnhofsviertel lebt, hat Christian Reich in der Stadtmitte seine Oase gefunden. Wie die aussieht, zeigt der Unternehmensberater auf @meinduesseldorf bei Instagram.

Wie schnell die Zeit wirklich vergeht, merkt Christian Reich an seinem Jubiläum. Vor genau zehn Jahren, im Juni 2009, zog er nach Düsseldorf. Und er ist davon überzeugt, noch viele Jahre am Rhein zu verbringen. Dabei war anfangs nicht klar, ob die Reise nach Köln oder in die Landeshauptstadt geht. „Meine damalige Freundin und ich wollten unbedingt ins Rheinland“, sagt Reich, der gebürtig aus Jena kommt. „ Weil Düsseldorf aber dann doch mehr Charme hat, haben wir uns für die Landeshauptstadt entschieden.“

Warum Düsseldorf dem Unternehmensberater für Digitalisierung und IT Transformation so an Herz gewachsen ist, zeigt er in dieser Woche den Fans bei Instagram auf dem RP-Kanal „@meinduesseldorf“. So spielt seine Wohnung an der Klosterstraße eine große Rolle bei der Heimat-Liebe. „Ich habe hier eine Oase inmitten des belebten Bahnhofsviertels gefunden“, sagt der 36-Jährige.

Auch vom japanischen Viertel ist Reich ein großer Fan. „Mit seinen Subkulturen ist Düsseldorf wahnsinnig vielfältig“, schwärmt Reich. „Als Tourist muss man die verschiedenen Ecken erst entdecken, aber dann zeigen sich die vielen Kontraste der Stadt.“

In seiner Instagram-Woche wird Reich, wie auch in seinem Alltag, wenig zuhause auf der Couch liegen, sondern viel unterwegs sein. So will er zum einen Leute in Düsseldorf zeigen, die ihn inspirieren. Zum anderen können die User sich aber auch auf ausgefallene Düsseldorfer Events wie den „Psychoaktiven Obstgarten“ freuen.