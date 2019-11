Düsseldorfer Kult-Kommentator : Manni Breuckmann feiert sein Reporter-Comeback

Düsseldorf Der Kultkommentator Manni Breuckmann lässt am Freitag seinen Ruhestand für einen Moment hinter sich, um ein Spiel seines Lieblingsvereins Schalke 04 zu kommentieren. Dabei gibt es auch eine besondere Premiere.

Eigentlich hatte sich der Düsseldorfer Sportreporter längst vom Mikrofon verabschiedet. Doch in dieser Woche feiert Manni Breuckmann sein Comeback als Fußballkommentator – und gleichzeitig auch eine Premiere. Denn am Freitag wird der Radiokommentator zum ersten Mal eine Bildübertragung für den Streamingdienst DAZN begleiten. Aber nicht nur die Plattform, auch das Spiel ist besonders: Denn Breuckmann darf die Partie von seinem Lieblingsverein Schalke 04 gegen Union Berlin (20.30 Uhr) kommentieren – und das auch ein wenig aus der Fanperspektive. Denn während auf der Haupttonspur Jan Platte und Ralph Gunesch am Mikrofon sitzen werden, wird Breuckmann auf einer eigenen Tonspur aus Schalker Sicht kommentieren. Das werde aber nicht „unfair oder gar fanatisch“, wie er klarstellt. Sorgen, dass er nach seiner langen Pause das Kommentieren verlernt haben könnte, hat er übrigens nicht: „Ins Mikrofon sprechen ist wie Radfahren, das verlernst du nicht.“ Weitere Einsätze seien aktuell nicht geplant, erzählt Breuckmann. Doch seine Fans würden sich sicher freuen.