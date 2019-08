Büdchen in Düsseldorf : Nach Heimspielen wird bis Mitternacht gefeiert

Düsseldorf Der Kiosk von Matej Zivko ist nicht zuletzt wegen seiner Lage am Reeser Platz ein beliebter Treffpunkt für Fortunafans.

Die „Trinkhalle“ am Reeser Platz liegt unmittelbar an der Linie der U78, die direkt zum Stadion von Fortuna Düsseldorf führt. Kein Wunder, dass das Büdchen vor Heimspielen ein beliebter Anlaufpunkt für viele Fußballfans ist. „Die Leute steigen hier aus der U-Bahn, treffen sich bei mir auf ein Bier oder ein anderes Getränk und machen sich dann irgendwann gemeinsam auf den Weg zum Stadion“, erzählt Matej Zivko . Vor zwei Jahren kam der gebürtige Kroate aus seinem Heimatland nach Deutschland und übernahm das Büdchen am Reeser Platz. Mit viel Fleiß verlieh er dem Kiosk seinen ganz persönlichen Style und machte es vor allem für Fortuna-Fans zu einem sehenswerten Ziel.

Schon von Weitem sind die vielen Fortuna-Logos am Büdchen zu erkennen. Am Außenbereich, der mit Sitzgelegenheiten und Stehtischen ausgestattet ist, hängt zudem ein großes Schild: „Fortuna Düsseldorf. Meine Heimat. Meine Liebe“. Normalerweise hat Matej Zivko seinen Laden am Wochenende bis 20 Uhr geöffnet, nach Heimspielen der Düsseldorfer kann daraus aber auch schon bis weit nach Mitternacht werden. „Natürlich lasse ich länger offen, wenn die Leute hier noch feiern wollen“, erzählt er. Mittlerweile drückt der 32-Jährige in der Bundesliga der Mannschaft von Coach Friedhelm Funkel die Daumen. Er stellt aber klar: „Mein Fußballherz schlägt natürlich weiterhin für Dinamo Zagreb in Kroatien.“