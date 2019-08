Büdchen in Düsseldorf : Ein Düsseldorfer Büdchen mit Kult-Status

Düsseldorf Das Fortuna-Büdchen ist seit Jahren Treffpunkt für die Fußballfans. Besonders beliebt ist das hauseigene Fortuna-Brötchen.

Pietro Meffe freut sich über den Start der Fußball-Bundesliga-Saison. Denn sein Kiosk „Fanbud am Rhing“, längst als das Fortuna-Büdchen bekannt, ist der Treffpunkt für Fortuna-Fans. So wird in dem Büdchen, das sich direkt am Rheinufer befindet, vor oder nach jedem Spiel bei einem Bier über die Verfassung der Mannschaft fachgesimpelt. „Wir haben fast alle Biere der Düsseldorfer Hausbrauereien im Angebot. Außerdem gibt es kleinere Snacks, Würstchen- und Frikadellenbrötchen“, erzählt Pietro Meffe. Besonders berühmt ist aber das „Fortuna-Brötchen“, ein Brötchen mit Schokokuss.