Promiauflauf in Düsseldorfer Luxushotel Boris Becker vor dem Breidenbacher Hof gesichtet

Düsseldorf · Taylor Swift, Coldplay, Pink – die Promi-Dichte im Breidenbacher Hof in Düsseldorf war in den vergangenen Tagen sehr hoch. Am Dienstag wurde Boris Becker mit seiner Verlobten dort gesichtet.

23.07.2024 , 14:49 Uhr

8 Bilder Jetzt ist auch noch Boris Becker im Breidenbacher Hof in Düsseldorf 8 Bilder Foto: Wolfgang Harste

Taylor Swift ist natürlich kaum zu toppen, das schaffen nicht einmal Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman, die Mitglieder der britischen Band Coldplay, die unmittelbar nach Taylor Swift im Breidenbacher Hof eingezogen sind. Doch auch deutsche Prominenz gibt sich dort die Ehre. Nach Schauspieler Ralf Möller am Samstag standen am Montag Tennislegende Boris Becker und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro vor dem Haupteingang des Hotels. 13 Bilder Hoffen auf Coldplay vor dem Breidenbacher Hof in Düsseldorf 13 Bilder Foto: Wolfgang Harste Eigentlich wollte unser Fotograf sein Glück versuchen und jemanden von Coldplay vor die Linse bekommen. Die Briten spielen am Dienstagabend ihr drittes und letztes Konzert in Düsseldorf. Doch weder von den Musikern noch ihren Fans war zur Mittagszeit vor dem Hotel etwas zu sehen. 15 Bilder Hier fährt Taylor Swift in Düsseldorf zu ihrem dritten Konzert ab 15 Bilder Foto: Wolfgang Harste Dafür tauchte dann überraschend der frühere Wimbledon-Gewinner Boris Becker mit seiner Verlobten auf. Die beiden ließen sich ein paarmal fotografieren, Becker nahm auf Nachfrage sogar noch seine Sonnenbrille ab, dann verschwanden sie im Hotel. Was die beiden in Düsseldorf planen, ist nicht bekannt. 12 Bilder Taylor Swift - hier verlässt sie ihr Düsseldorfer Luxushotel in einer Wagenkolonne 12 Bilder Foto: Wolfgang Harste Was bekannt ist: Boris Becker gehört mit Fabian Hambüchen, Ole Bischof, Lisa Brennauer, Max Hoff, Fanny Rinne und Sabine Spitz zu einem Team ehemaliger Olympiasieger, die ab Freitag für die Olympischen Spiele in Paris vom TV-Sender Eurosport als wortgewandte Experten engagiert worden sind. „Die Vorfreude auf die Spiele ist riesengroß“, sagte Becker, der in bei den Spielen 1992 Barcelona im Doppel Gold geholt hatte: „Sport ist einfach die internationale Sprache, die jeder versteht.“ Möglicherweise versucht sich Becker mit seiner Verlobten vor den stressigen zwei Wochen noch ein wenig zu entspannen und hat sich dafür Düsseldorf ausgesucht. Hier geht es zur Bilderstrecke: Jetzt ist auch noch Boris Becker im Breidenbacher Hof in Düsseldorf

(csr)