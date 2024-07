Ticketverkauf startet Bob Dylan kommt für ein Konzert nach Düsseldorf

Viele Dylan-Songs sind echte Klassiker. Einige von ihnen sind in die amerikanische Literatur eingegangen: „The Times They are A-Changin’ “, „Blowin’ in the Wind“, „Like a Rolling Stone“, „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“, „Chimes of Freedom“ – um nur einige zu nennen. Seine Alben erreichten eine Gesamtauflage von mehr als 110 Millionen.