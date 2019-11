Sybille Werthner alias „Bille Vanille“ : Neues Leben für Omas altes Porzellan

Düsseldorf Lampen aus Kaffeetassen und Etagere aus Tellern – Sybille Werthner haucht alten Porzellanstücken mit ihren kreativen Ideen neues Leben ein.

Seit vielen Jahren schlendert die 38-Jährige gerne über Flohmärkte, denn für Gegenstände aus Omas Zeiten schlägt ihr Herz. In ihrer Altbau-Wohnung stehen Möbel aus verschiedenen Jahrzehnten. Einige davon hat sie selbst aufgearbeitet. „Auf den Trödelmärkten entdeckte ich auch meine Leidenschaft für Sammeltassen.“ Erst fing sie an, die edlen Sets aus Porzellan privat zu sammeln. Dann kam Werthner die Idee, sie zu bearbeiten. „Das alte Geschirr steht bei den Menschen oft im Keller, auf dem Dachboden oder unbeachtet im Schrank. Ich möchte, dass es wieder zur Geltung kommt und ein zweites Leben bekommt.“

Seit eineinhalb Jahren wohnt die Nürnbergerin in Düsseldorf und fühlt sich hier sehr wohl. „Ich bin froh, hierher gezogen zu sein. Die Düsseldorfer sind so offen.“ In ihrer Wohnung in Pempelfort hat sie sich im untersten Geschoss ein Atelier eingerichtet. „Hier störe ich die Nachbarn nicht. Der Tischbohrer ist schon sehr laut und macht ein unangenehmes Geräusch.“ Auf ihrem Arbeitstisch entstehen zwei- oder dreistöckige Etageren, meist aus Sammeltassen, denn die sind oft aus besonders feinem Porzellan. „Die Etageren sind nicht nur für Pralinen oder Gebäck schön. Man kann dort auch seinen Schmuck aufbewahren oder hübschen Krimskrams.“ Aus einzelnen Tassen fertigt sie dimmbare Tischlampen. „Die sind gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit besonders schön, da sie ein warmes Licht abgeben“, findet Werthner. Einige Tassen werden auch erst durch das Licht richtig lebendig, denn die Helligkeit macht ihre versteckten Strukturen sichtbar. Auch Hängelampen stellt Bille Vanille her. Diese sind, da sie etwas größer sein sollen, aus Saucieren und ihren Untertassen. Die Hängelampen tragen alle Namen von Sternen. „Das liegt doch nahe, oder“, fragt die 38-Jährige lächelnd.