Hotel : Barkeeper aus Singapur zeigen ihr Können

Sophia Kang und David Nguyen-Luu, die sonst in Singapur ihre Cocktails mixen, gastierten im Breidenbacher Hof. Foto: Breidenbacher Hof

Düsseldorf Leckere Cocktails gibt es in Düsseldorf in vielen spannenden Bars. Im Breidenbacher Hof haben bei einem speziellen Event jetzt zwei Stars der Bar-Szene in Singapur ihre Kreationen präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dagmar Haas-Pilwat

So kann es kommen: Eigentlich wollte er während seines Studiums im australischen Melbourne nur für einige Zeit hinter der Bar jobben. Das ist inzwischen 25 Jahre her und aus dem Studenten David Nguyen-Luu ist im Regent Hotel Singapur der Manager der „Manhattan Bar“ geworden – der drittbesten Bar der Welt überhaupt. Der 44-jährige Meister im Cocktail-Mixen gab in Düsseldorf gemeinsam mit Sophia Kang (29) aus Südkorea, der ersten weiblichen Chef-Barkeeperin in der „Manhattan Bar“, eine Kostprobe seines Könnens – in der „Capella Bar“ im Breidenbacher Hof.

Während die Beiden bei einem exklusiven „After Work“-Event ihre brandneuen von New York inspirierten Cocktail-Kreationen – mit Namen wie „Bada Bing Bada Boom“, „Kryptonite“ oder „New York Sour“ – rührten oder schüttelten, verrieten sie die Geheimnisse eines perfekten Drinks: Oberstes Gebot sei die fein ausgetüftelte Balance zwischen bitter und süß, eben die Harmonie der unterschiedlichen Geschmäcker. Außerdem sei Eis so notwendig wie die Hitze beim Kochen. „Mixen ist wie Kochen“, sagt David, selbst ein leidenschaftlicher Koch. Bar und Küche fusionieren ohnehin immer mehr: Bartender setzen heute Küchentechniken und -utensilien aus der hochwertigen Gastronomie ein.

Ist es schwer neue Rezepte zu erfinden? Sophia meint: „Ja und Nein. Manchmal braucht es Tage, manchmal nur fünf Minuten.“ Sind denn die Drinks mit den meisten Zutaten die besten? „Im Gegenteil. Je simpler, je besser. Doch umso weniger Inhaltsstoffe, desto mehr muss der Cocktail auf dem Punkt sein.“ Pfuschen geht nicht. Deshalb brauchen gute Bartender Disziplin und Konzentration.