Düsseldorfer Bar Cherie : Die geheimnisvollen Briefe aus der Schublade

André Eigenbrod, Besitzer der Bar Cherie in der Altstadt, mit einer Auswahl an Briefen, die seine Gäste in den Schubladen der Tische hinterlassen haben. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit Jahren schreiben die Gäste der Bar Cherie kleine Briefe, die sie in die Schubladen der Tische legen – oft mit besonderen Botschaften.

Eigentlich gehört es sich ja nicht, in den Schubladen anderer Leute zu kramen. In der Bar Cherie in der Altstadt ist das aber sogar erwünscht. Was sich in ihnen befindet ist nicht der übliche Krimskrams, wie leere Feuerzeuge oder Stifte, die kaum noch schreiben, sondern viele kleine Briefchen, die dort von den Besuchern der Bar hinterlassen wurden. Die Nachrichten der Gäste sind auf Servietten, Bierdeckeln, Zeitungsseiten, Kassenzetteln oder auch Tickets geschrieben, einige sehr kurz, es gibt aber auch richtige Briefe. Manche Botschaften starten mit den Worten „Liebe Schublade“ oder auch „Liebe Lulu“, was der Spitzname der Bar ist. Andere wenden sich an ganz bestimmte Menschen. Und auch Kinder, die mit ihren Eltern zum Flammkuchenessen in der Bar sind, haben Spaß daran, etwas in die Schublade zu legen. Von ihnen findet man Zeichnungen.