Düsseldorfer Bäcker Josef Hinkel : Dieser Mann lebt nicht nur fürs Brot allein

Neben der Arbeit in seiner Backstube mischt Josef Hinkel seit vielen Jahren im Karneval mit. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An diesem Samstag wird Josef Hinkel 60 Jahre alt. Der Düsseldorfer hat sich nicht nur einen Namen als Bäcker gemacht, sondern auch im Karneval. Auch wenn dort seine starke Präsenz nicht jedem gefiel.

Von Hans Onkelbach

Das muss ihm erst mal einer nachmachen – nicht nur er als Person ist eine Marke, sondern – beides eng miteinander verwoben – auch der Name seiner Firma.

Der Name des Mannes ist Josef Hinkel. Seine Bäckerei ist einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Betrieb dieser Branche im Großraum Düsseldorf, und über die Grenzen der Region berühmt.

Die Marke Hinkel wird vom Chef sehr geschickt verbreitet. Ist er im Dienst (und das ist er immer, außer sonntags und mittwochs – der Tag gehört seiner Frau Nicole), dann trägt er stets ein weißes Käppi, weißes Hemd, Weste in der Firmenfarbe (ein sattes Gelb) und der groß gewachsene Schlacks bewegt sich auf einem Lastenrad, das in besagter Farbe lackiert ist. Schon allein dieser Auftritt ist Werbung pur. Aufgesetzt wirkt das überhaupt nicht. Und das wiederum liegt daran, dass Josef Hinkel diese Rolle nicht spielt, sondern er lebt sie. Das Rad zu nutzen ist in der Innenstadt schlicht praktisch und dieser Auftritt wurde zum sympathischen Teil der Marke, die er verkörpert, aus Herz und Seele – und das merken die Leute. Entsprechend ist der Zulauf, man könnte auch sagen: Umsatz.

Josef Hinkel mit seinem Vater – ebenfalls Josef Hinkel. Foto: Familie Hinkel

Letzteres würde natürlich nicht funktionieren, wenn die Qualität nicht passte. Brot entsteht nur nach traditioneller Methode, ohne jeden chemischen Beschleuniger irgendwelcher Gär-Prozesse. Wenn der Teig ein paar Tage zur Ruhe braucht, kriegt er die. Eine Brötchenmaschine, kurz im Einsatz, wurde wieder abgeschafft. Weil: Die Handgemachten sind besser. Am Ende macht es sich bezahlt: Es gibt nicht wenige Leute, die vor allem Samstags, von weither anreisen, um für die Woche einzukaufen.

Aber der Mann lebt nicht nur fürs Brot allein. Seit Jahren spielt er im Karneval eine zentrale Rolle. 2008 war er Prinz (seine Venetia hieß Barbara Oxenfort), etwas später wurde er Präsident des mächtigen Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) – ein Job, den er 2014 wieder aufgab, weil er – nach eigenen Angaben – keinen Spaß mehr daran hatte, gegen völlig andere Vorstellung bei den organisierten Jecken ankämpfen zu müssen. Dass der Düsseldorfer Karneval nicht immer etwas mit Humor zu tun hat, wusste er vorher schon. Beim CC hat er es bestätigt bekommen. Nicht alle Pappnasen schätzen ihn, einigen ist er, die bekennende Rampensau, viel zu präsent.

Inzwischen mischt er wieder ganz oben mit beim Förderverein Düsseldorfer Karneval, und ist auch sonst noch gern dabei, wenn auch nicht mehr in der 1. Reihe.

Josef Hinkel bei der Hochzeit mit seiner Frau Nicole. Foto: Familie Hinkel

Dass er in den verschiedenen Organisationen seines Handwerks gerne Einfluss nimmt, ist angesichts seines Erfolges kein Wunder, er ist sehr gefragt. Außerdem hat er sich schon immer um die Belange der Altstadt (wo er aufwuchs und immer noch lebt) gekümmert, vor allem um die Maxschule, in der einst selbst saß, und in der auch seine Kinder gehen oder gingen.

Der Nachwuchs ist übrigens ebenfalls rege: Tochter Sophie (22), die bald ihren Master macht, möchte ins Unternehmen einsteigen, hat bereits einen eigenen Schreibtisch neben dem von Papa und Mutter Nicole, und kümmert sich um Digitales und soziale Netzwerke. Die anderen sind noch in der Ausbildung: Johannes (20) studiert Kommunikationsdesign, Josef (18) macht demnächst Abitur, Hannah (14) und Franziskus (11) gehen zur Schule.