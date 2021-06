Atelierbesuch bei Düsseldorfer Künstlerin Meral Alma : „Ich wollte einfach meinen Traum leben“

Meral Alma arbeitet in ihrem Atelier in der Altstadt oft die Nächte durch. Die Nähe zum Ratinger Hof als Ursprungsstätte des deutschen Punks gefällt ihr. Foto: Meral Alma

Düsseldorf Die international gefragte Künstlerin arbeitet in der Altstadt. Inspiration sammelt sie auch, wenn sie in Düsseldorf in die Bahn steigt. Eine persönliche „Königin“ hat sie auch.