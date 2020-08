Düsseldorfer Altstadt : Ärger um laufende Taxi-Motoren

Uwe Schmitz will Ruhe haben – für seine Gäste im Andreas-Quartier, aber auch für die Außengastronomie an der Ratinger Straße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Andreas-Quartier-Chef Uwe Schmitz hatte die Abgase satt. Wegen „des wilden Taxistands“ schrieb er Thomas Geisel. Der hatte sich nämlich vor Schmitz’ Restaurant Frank’s etabliert.

Hartnäckigkeit zahlt sich häufig aus. So kann es auch Uwe Schmitz sehen, Chef der Frankonia Eurobau AG und damit Hausherr im Andreas-Quartier (AQ) in der Altstadt. Zwei Mal schrieb er nach eigenem Bekunden einen Brief an das Ordnungsamt sowie an Oberbürgermeister Thomas Geisel, dann wurde er erhört. Sein Anliegen: Laufende Taxi-Motoren vor dem Andreas-Quartier.

„Freitags-, samstags- und neuerdings auch donnerstagabends war es besonders schlimm“, sagt Schmitz. „Die Taxis standen vor dem Restaurant Frank’s an der Ratinger Straße Schlange, und zwar unerlaubterweise, und die Motoren liefen, um die Klimaanlage in Gang zu halten. Da hatte sich ein wilder Taxistand etabliert.“ Das sei nicht nur schlimm für die Bewohner des AQs gewesen, sondern auch für die Außengastronomie. „Niemand sitzt gerne auf einer Terrasse und bekommt die Abgase unter die Nase geblasen. Außerdem sind die Taxis so auch nicht gerade leise.“

Die Neubrückstraße ist laut Schmitz an diesen Hochfrequenztagen mittlerweile mit Pollern gesperrt, so dass der übermäßige Taxi-Verkehr im Zaum gehalten werde. „Der Rundkurs von der Nebrückstraße in Richtung Ratinger und dann rechts in Richtung Kö fällt damit weg.“ Auch für die Ratinger Straße gäbe es strengere Zufahrtsbeschränkungen. Damit sei auch der wilde Taxistand Geschichte.